Тильде Суинтон вручили «Золотого медведя»
Британской актриса Тильде Суинтон вручили почетного «Золотого медведя» Берлинале, сообщает агентство Reuters.
Награждение произошло на торжественной церемонии открытия Международного берлинского кинофестиваля. Статуэтку вручил актрисе режиссер Эдвард Бергер. В его новой картине под названием «Баллада о маленьком игроке» она недавно получила роль.
Получив награду, Суинтон назвала киносмотр в Берлине волшебным царством, где царит любовь и равноправие.
Ранее стало известно, что Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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