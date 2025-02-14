Тильде Суинтон вручили «Золотого медведя»

Британской актриса Тильде Суинтон вручили почетного «Золотого медведя» Берлинале, сообщает агентство Reuters.

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Награждение произошло на торжественной церемонии открытия Международного берлинского кинофестиваля. Статуэтку вручил актрисе режиссер Эдвард Бергер. В его новой картине под названием «Баллада о маленьком игроке» она недавно получила роль.

Получив награду, Суинтон назвала киносмотр в Берлине волшебным царством, где царит любовь и равноправие.

Ранее стало известно, что Тильда Суинтон получила приглашение сняться у Педро Альмодовара, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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