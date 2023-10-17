Therr Maitz даст в Москве большой концерт с хором и оркестром
Российская инди-группа Therr Maitz во главе с Антоном Беляевым даст в Москве большой концерт с хором и оркестром, сообщает издание Lenta.ru.
Помимо хора и оркестра, зрителей ждут спецэффекты и сценография, а также новый и объемный звук. Выступление пройдет 10 ноября на площадке VK Stadium.
«Песни Therr Maitz цепляют и по-хорошему удивляют слушателей, а концертные программы радуют своей многогранностью, неординарным и уникальным исполнением композиций», - сказано в пресс-релизе.
В Москве 27 сентября прошел аудиовизуальный перформанс FORMA ЗВУКА. Группа Therr Maitz стала хэдлайнером события, напоминает «Радиоточка НСН».
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