The White Stripes подали в суд на Трампа за использование песни Seven Nation Army
Музыканты Джек Уайт и Мег Уайт из группы White Stripes подали в суд на кандидата в президенты США Дональда Трампа за использование песни Seven Nation Army в предвыборной кампании.
Поводом для иска стало короткое видео, где Дональд Трамп поднимается по трапу самолета под хит группы. Ролик опубликовала еще в конце августа сотрудница выборного штаба экс-президента, но сейчас оно удалено. Уайт заявил, что запрещает «фашистам» использовать его музыку.
Накануне музыканты подали заявление в суд Южного округа Нью-Йорка против Трампа и его подчиненной, разместившей ролик. В иске говорится, что бывший президент не получал одобрения на использование песни. Упоминается и использование песни White Stripes еще во время кампании 2016 года: тогда Трамп тоже не получал на это разрешения. Музыканты требуют денежной компенсации и оплаты расходов на адвоката и судебные издержки.
White Stripes не первая группа, которая присоединилась к артистам, выступившим против использования своих треков Трампом. Ранее о неприятии экс-президента говорили Селин Дион, Foo Fighters и Джонни Марр из The Smiths, а также шведская музыкальная группа ABBA, напоминает «Радиоточка НСН».
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