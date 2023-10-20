The Rolling Stones выпустили альбом «Hackney Diamonds»
Рок-ветераны The Rolling Stones презентовали свою новую пластинку «Hackney Diamonds». Это их первый альбом с оригинальным материалом за последние 18 лет.
На пластинку попали 12 песен, в том числе сингл «Sweet Sounds of Heaven» с участием Леди Гаги и Стиви Уандера, Также в списке приглашённых музыкантов значатся Пол Маккартни, сыгравший на бас-гитаре в песне «Bite My Head Off»
Кроме того, в двух песнях на фортепиано играет сэр Элтон Джон. Это композиции «Get Close» и «Live By The Sword».
Ранее гитарист The Rolling Stones Кит Ричардс заявил, что по-настоящему музыка звучит только на виниле, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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