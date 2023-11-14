«Провальное лето»: «Чебурашка» не спас прокатчиков от закрытия кинотеатров

По России закрылись более сотни кинотеатров, индустрии необходима господдержка и новые отечественные фильмы, заявил в эфире НСН Роман Исаев.

Кассовые сборы российских кинотеатров составят 34-35 млрд рублей по итогам 2023 года, заявил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН. При этом он отметил, что для нормального развития индустрии сборы должны быть порядка 45 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что посещаемость российских кинотеатров выросла на 51%, а их сборы за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главреда издания «Бюллетень кинопрокатчика». В этом году по сборам лидируют рекордсмен – «Чебурашка», снятый в космосе «Вызов» и «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. Исаев отметил, что ситуация для кинотеатров далека от идеала.

«С симпатией к злодеям»: Режиссер «По щучьему велению» объяснил популярность фильма
«Ситуация далека от той, которую хотели бы видеть кинотеатры, далека от точки комфортного функционирования и возможности роста… Для этого индустрии необходимо иметь хотя бы 45 млрд кассовых сборов в году. В этом году мы, к сожалению, до этой цифры не дотянем, несмотря на «Чебурашку» и то, что вышел проект «По щучьему велению», который подбирается к двум миллиардам сборов. Но у нас позади провальное лето, за которое не было ни одного более-менее заметного российского релиза с достаточными кассовыми сборами. Лето было катастрофическим для кинотеатров как и сентябрь, который тоже не дал больших проектов по кассовым сборам. Прогноз по итогам 2023 года – 34-35 млрд рублей», - сказал Исаев.

К слову, советник президента РФ Владимир Толстой по культуре заявил ТАСС, что «никакой угрозы» для кинотеатров не видит: он уверен, что кинотеатры соберут как минимум 37 млрд по итогам года, а потом помогут новогодние каникулы и кинозалы закрывать не придется.

Исаев, в свою очередь, рассказал, что по всей России уже закрылось порядка 120 кинотеатров. По словам Исаева, индустрии необходима господдержка и новые отечественные фильмы.

«На основе данных Ассоциации владельцев кинотеатров, закрыто порядка 120 кинотеатров. Господдержку кинотеатры хотели бы в виде достаточного количества качественных зрительских российских проектов, которые действительно интересны аудитории, на которые она идет и голосует рублем. Если у нас произойдет полноценное замещение ушедшего объема контента российскими проектами, то это будет достаточной помощью кинотеатрам в горизонте нескольких лет. Но мы понимаем, что этого произойти не может… Поэтому те меры поддержки, которые кинотеатрам были бы комфортны – это и налоговые послабления, и какая-то прямая государственная помощь», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее генеральный продюсер кинокомпании «Русское» Ирина Смирнова заявила, что фильм «По щучьему велению» имеет большой успех, потому что в нем был соблюден «рецепт» семейного кино. По ее словам, картина может сравниться с фильмами Disney, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосподдержкаФильмРоссияКинотеатры

Горячие новости

Все новости

партнеры