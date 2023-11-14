«Провальное лето»: «Чебурашка» не спас прокатчиков от закрытия кинотеатров

Кассовые сборы российских кинотеатров составят 34-35 млрд рублей по итогам 2023 года, заявил член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев в интервью НСН. При этом он отметил, что для нормального развития индустрии сборы должны быть порядка 45 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что посещаемость российских кинотеатров выросла на 51%, а их сборы за три квартала выросли год к году на 61%, до 28,1 млрд рублей, пишет «Коммерсант» со ссылкой на главреда издания «Бюллетень кинопрокатчика». В этом году по сборам лидируют рекордсмен – «Чебурашка», снятый в космосе «Вызов» и «Аватар: Путь воды» Джеймса Кэмерона. Исаев отметил, что ситуация для кинотеатров далека от идеала.