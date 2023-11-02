The Beatles опубликовали свою последнюю песню «Now and Then»
Группа The Beatles опубликовала свою последнюю песню «Now and Then», работа над которой длилась 45 лет.
В 17:00 мск 2 ноября композиция прозвучала в эфире радиостанции BBC, после чего она стала доступна на всех ведущих стриминговых платформах.
Основой песни является демонстрационная запись Джона Леннона, который спел её под аккомпанемент фортепьяно в 1978 году. Партию гитары Джордж Харрисон записал в 1995 году, а в 2022 и 2023 годах финальную работу проделали Пол Маккартни и Ринго Старр.
Физические копии песни «Now and Then» поступят в продажу 3 ноября, сингл выйдет на компакт-дисках, виниле и кассетах. В этот же день будет опубликован официальный клип.
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