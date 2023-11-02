The Beatles опубликовали свою последнюю песню «Now and Then»

В 17:00 мск 2 ноября композиция прозвучала в эфире радиостанции BBC, после чего она стала доступна на всех ведущих стриминговых платформах.

Основой песни является демонстрационная запись Джона Леннона, который спел её под аккомпанемент фортепьяно в 1978 году. Партию гитары Джордж Харрисон записал в 1995 году, а в 2022 и 2023 годах финальную работу проделали Пол Маккартни и Ринго Старр.

Физические копии песни «Now and Then» поступят в продажу 3 ноября, сингл выйдет на компакт-дисках, виниле и кассетах. В этот же день будет опубликован официальный клип.

Ранее The Rolling Stones выпустили новый альбом «Hackney Diamonds» - первую за 18 лет пластинку с оригинальным материалом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

