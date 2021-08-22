Терри Гиллиам на закрытии Одесского кинофестиваля перепутал Украину и Россию

«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» - произнес режиссер в благодарственной речи, получая награду за вклад в мировое киноискусство,

Позднее Гиллиаму пришлось извиниться за сделанную ошибку. Он пояснил, что из-за «особой атмосферы кино» «потерял связь с реальностью».

На странице кинофестиваля в Facebook также появилось видео, в котором Терри Гиллиам благодарит Украину за участие в фестивале.

«Я рад быть здесь, на Украине, и особенно в Одессе»,— подчеркнул кинорежиссер.

Напомним, 80-летний британский режиссер Терри Гиллиам снял такие ленты как: «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988 год), «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998), «Воображариум доктора Парнаса» (2009), «Страна приливов» (2005), «Теорема Зеро» (2013), «Человек, который убил Дон Кихота» (2018).

