Терри Гиллиам на закрытии Одесского кинофестиваля перепутал Украину и Россию
Британский режиссер и участник комик-группы «Монти Пайтон» Терри Гиллиам перепутал Украину и Россию на церемонии вручения награды на Одесском международном кинофестивале. Видео его выступления опубликовало украинское издание Hromadske.
«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» - произнес режиссер в благодарственной речи, получая награду за вклад в мировое киноискусство,
Позднее Гиллиаму пришлось извиниться за сделанную ошибку. Он пояснил, что из-за «особой атмосферы кино» «потерял связь с реальностью».
На странице кинофестиваля в Facebook также появилось видео, в котором Терри Гиллиам благодарит Украину за участие в фестивале.
«Я рад быть здесь, на Украине, и особенно в Одессе»,— подчеркнул кинорежиссер.
Напомним, 80-летний британский режиссер Терри Гиллиам снял такие ленты как: «Приключения барона Мюнхгаузена» (1988 год), «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» (1998), «Воображариум доктора Парнаса» (2009), «Страна приливов» (2005), «Теорема Зеро» (2013), «Человек, который убил Дон Кихота» (2018).
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+20 564 / сут.
Умерли
176 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
6,0 млн+15 414 / сут.
- Терри Гиллиам на закрытии Одесского кинофестиваля перепутал Украину и Россию
- Установили личность беглеца из России в Японию
- ОСАГО без техосмотра. Новый закон вступил в силу в России
- В Китае рассказали о правилах похода в гости к россиянам
- Талибы через Россию предложили соглашение афганскому вице-президенту
- В России за прошедшие сутки выявили 20 564 новых случая коронавируса
- Дядя убитой в Тюмени девочки умер после падения около стихийного мемориала
- Генконсульство РФ: Япония отказывает в предоставлении данных о российском беглеце
- Трамп объяснил необходимость возвращения армии США в Афганистан
- «Союз» вывел на орбиту спутники OneWeb
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru