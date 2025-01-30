Тенор Пол Чарльз Кларк умер от сердечного приступа

Оперный певец, тенор Пол Чарльз Кларк умер в возрасте 59 лет. Об этом пишет издание Opera Wire.

Отмечается, что артист скончался от сердечного приступа.

Пол Чарльз Кларк родился в Ливерпуле, учился в Королевском музыкальном колледже в Лондоне, дебютировал в Уэльской национальной опере. Тенор выступал на различных оперных сценах по всему миру, в том числе в США, Германии, Австрии, Австралии. Артист исполнял партии в операх «Кармен» Жоржа Бизе, «Макбет» и «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза. Также Кларк выступал с ведущими оркестрами мира, в том числе Лондонским симфоническим оркестром и Королевским шотландским национальным оркестром.

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