Тенор Пол Чарльз Кларк умер от сердечного приступа
Оперный певец, тенор Пол Чарльз Кларк умер в возрасте 59 лет. Об этом пишет издание Opera Wire.
Отмечается, что артист скончался от сердечного приступа.
Пол Чарльз Кларк родился в Ливерпуле, учился в Королевском музыкальном колледже в Лондоне, дебютировал в Уэльской национальной опере. Тенор выступал на различных оперных сценах по всему миру, в том числе в США, Германии, Австрии, Австралии. Артист исполнял партии в операх «Кармен» Жоржа Бизе, «Макбет» и «Дон Карлос» Джузеппе Верди, «Бенвенуто Челлини» Гектора Берлиоза. Также Кларк выступал с ведущими оркестрами мира, в том числе Лондонским симфоническим оркестром и Королевским шотландским национальным оркестром.
Ранее на 91-м году жизни умер советский и литовский органист и пианист Леопольдас Дигрис.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Около 100 тысяч военных ВСУ оставили свои части и пустились в бега
- СМИ: Советская фигуристка Волянская была на борту упавшего в США самолета
- В реке нашли черный ящик разбившегося в Вашингтоне самолета
- СМИ: Фигурист Максим Наумов не был на борту упавшего в США самолета
- Минобороны: Ежемесячные потери ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек
- Песков пообещал своевременно объявить сроки послания Путина
- В Кремле выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Вашингтоне
- Тенор Пол Чарльз Кларк умер от сердечного приступа
- Патриарх призвал распространить декретный отпуск на первый триместр беременности
- В России начнут продавать алкоголь по биометрии в конце 2025 года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru