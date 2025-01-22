Умер советский и литовский музыкант Леопольдас Дигрис
Советский и литовский органист и пианист, народный артист Литовской ССР Леопольдас Дигрис умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил портал Vargonai.
Отмечается, что музыкант скончался 19 января.
Леопольдас Дигрис родился в 1934 году в Каунасе, окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского, аспирантуру по классу фортепиано и органа. Музыкант стажировался в Академии музыкальных искусств в Праге, гастролировал за рубежом и был членом жюри международных конкурсов органистов. Также Дигрис дал более 2 тысяч концертов органной музыки. Кроме того, артист преподавал в Литовской консерватории и выпустил книгу «Как играть на органе».
Ранее в возрасте 65 лет умер гитарист рок-групп Thin Lizzy и Whitesnake Джон Сайкс, напоминает 360.ru.
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