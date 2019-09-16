Тело старейшего актёра «Ленкома» найдено в квартире

16 сентября13:08

Старейший актёр «Ленкома», Народный артист РСФСР Юрий Колычев умер в Москве на 91 году жизни, сообщает пресс-служба театра. О времени прощания и месте похорон станет известно позднее, передает RT. Артист был обнаружен мёртвым в собственной квартире.

Юрий Колычев родился в семье поэта Осипа Колычева (настоящая фамилия Сиркес). Внук писателя-сатирика Якова Сиркеса. Актёр отдал «Ленкому» более 60 лет, он был принят в труппу в 1957 году, после того, как проработал некоторое время в Малом театре.

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Колычев участвовал в таких известных постановках как «Вишнёвый сад», «Тартюф», «Прощай, оружие», «В списках не значился», «Чайка»﻿», «Годы странствий» и многих других.

Среди его работ в кино — роли в фильмах «Мелодия на два голоса», «Дом, который построил Свифт», «Из жизни Потапова», «Черный квадрат».

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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