Тело старейшего актёра «Ленкома» найдено в квартире
Старейший актёр «Ленкома», Народный артист РСФСР Юрий Колычев умер в Москве на 91 году жизни, сообщает пресс-служба театра. О времени прощания и месте похорон станет известно позднее, передает RT. Артист был обнаружен мёртвым в собственной квартире.
Юрий Колычев родился в семье поэта Осипа Колычева (настоящая фамилия Сиркес). Внук писателя-сатирика Якова Сиркеса. Актёр отдал «Ленкому» более 60 лет, он был принят в труппу в 1957 году, после того, как проработал некоторое время в Малом театре.
Колычев участвовал в таких известных постановках как «Вишнёвый сад», «Тартюф», «Прощай, оружие», «В списках не значился», «Чайка»», «Годы странствий» и многих других.
Среди его работ в кино — роли в фильмах «Мелодия на два голоса», «Дом, который построил Свифт», «Из жизни Потапова», «Черный квадрат».
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