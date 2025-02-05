Teliodora откроет серию февральских концертов «Джаза на воде»

Мероприятие пройдет на яхте, которая курсирует по Москва-реке.

Александра Черноусова (Teliodora) является исполнительницей международного уровня, вокалистка официального британского трибьют-шоу «The Pink Floyd Show UK», записавшая EP-альбом в одной из топовых студий Лондона с культовыми британскими музыкантами.

«Специально для вас мы сыграем джаз, соул, нео-соул композиции в авторских аранжировках. Вас ждет невероятное погружение в импровизационную, свободную и страстную музыку. Еще и с такими шикарными видами!», - сказала артистка.

Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.

