Teliodora откроет серию февральских концертов «Джаза на воде»
Певица Teliodora в четверг, 6 февраля, выступит с концертом в рамках проекта «Джаз на воде». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Радио Jazz.
Мероприятие пройдет на яхте, которая курсирует по Москва-реке.
Александра Черноусова (Teliodora) является исполнительницей международного уровня, вокалистка официального британского трибьют-шоу «The Pink Floyd Show UK», записавшая EP-альбом в одной из топовых студий Лондона с культовыми британскими музыкантами.
«Специально для вас мы сыграем джаз, соул, нео-соул композиции в авторских аранжировках. Вас ждет невероятное погружение в импровизационную, свободную и страстную музыку. Еще и с такими шикарными видами!», - сказала артистка.
Посадка гостей на яхту начинается в 19:00 на причале «Гостиница «Украина», отправление судна – в 20:00.
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