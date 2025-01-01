«Желаю больше хороших песен»: Дробыш призвал россиян чаще улыбаться в 2025 году

Уходящий 2024 год показал, что музыка не умирает несмотря ни на что, рассказал в эфире НСН Виктор Дробыш.

Композитор и музыкальный продюсер Виктор Дробыш в беседе с НСН пожелал россиянам больше хороших и музыкальных новостей в новом году.

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«От всей души поздравляю вас с Новым годом. Желаю счастья и веселья. Улыбайтесь чаще! Пусть будет больше хороших и музыкальных новостей, чтобы мы жили музыкой, любили ее, и она нас радовала. Всем нам 2024 год показал, что музыка, несмотря на все, не умирает, а продолжает существовать. Появляется большое количество новых песен, хитов в стиле рок, джаз и поп. Всем желаю здоровья и побольше хороших песен в 2025 году», - сказал он.

Ранее Дробыш сообщил «Радиоточке НСН», что определяющую роль в карьере любого исполнителя всегда играет репертуар. По его словам, артист живет не пиарщиком, композитором или продюсером, а хорошей песней.

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ФОТО: ТАСС / Вадим Тараканов
ТЕГИ:МузыкаВиктор Дробыш

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