Телеведущий Иван Ургант анонсировал зарубежный тур
Телеведущий Иван Ургант в своём Telegram-канале анонсировал концертный тур с программой «Живой Ургант».
В анонсе говорится, что пришедших на шоу зрителей ждёт встреча с телепередачей «Вечерний Ургант», которая будет представлена в концертном формате.
«Живой Ургант» — это уникальная возможность увидеть, как создается развлекательное шоу, а также и стать одним из его героев», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что 16 и 19 апреля Ургант выступит в Израиле в Хайфе и Тель-Авиве, соответственно. Затем шоу приедет в Армению (Ереван, 21 апреля), Грузию (Тбилиси, 23 и 24 апреля) и Узбекистан (Ташкент, 26 апреля). Для каждого города будет подготовлена уникальная программа, с разными гостями и музыкой.
Ранее российский телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что после закрытия шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант занимается какими-то проектами в качестве продюсера, сообщает «Свободная пресса».
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