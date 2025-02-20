Телеведущий Иван Ургант анонсировал зарубежный тур

В анонсе говорится, что пришедших на шоу зрителей ждёт встреча с телепередачей «Вечерний Ургант», которая будет представлена в концертном формате.

«Живой Ургант» — это уникальная возможность увидеть, как создается развлекательное шоу, а также и стать одним из его героев», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что 16 и 19 апреля Ургант выступит в Израиле в Хайфе и Тель-Авиве, соответственно. Затем шоу приедет в Армению (Ереван, 21 апреля), Грузию (Тбилиси, 23 и 24 апреля) и Узбекистан (Ташкент, 26 апреля). Для каждого города будет подготовлена уникальная программа, с разными гостями и музыкой.

Ранее российский телеведущий Михаил Ширвиндт заявил, что после закрытия шоу «Вечерний Ургант» на «Первом канале» Иван Ургант занимается какими-то проектами в качестве продюсера, сообщает «Свободная пресса».