Валдиса Пельша госпитализировали в Москве

Телеведущего Валдиса Пельша госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Билан опроверг сообщения о своей госпитализации

По данным источника, мужчина жаловался на дискомфорт в области груди. Сейчас он находится на обследовании в медучреждении.

Ранее Владислав Пельш перенес операцию по стентированию сосудов сердца.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валдис ПельшСердцеМоскваГоспитализацияТелеведущий
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