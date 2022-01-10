СМИ: Леонид Куравлев попал в реанимацию с коронавирусом

Знаменитый советский актер Леонид Куравлев находится в реанимации в тяжелом состоянии, у него подтвержден коронавирус, сообщают «Вести».

По данным «Известий», 85-летнего Куравлева накануне Рождества госпитализировали в больницу в Коммунарке. У артиста были проблемы с дыханием, а его тест на COVID-19 оказался положительным.

Куравлев запомнился зрителям яркими ролями в множестве культовых советских фильмов. В их числе «Иван Васильевич меняет профессию» (роль Жоржа Милославского), «Золотой телёнок» (Шура Балаганов), «Ищите женщину» (Анри Грандэн), «Самая обаятельная и привлекательная» (Миша Дятлов), «Место встречи изменить нельзя» (Копченый) и «Семнадцать мгновений весны» (Айсман).

При этом в последние годы он ведет закрытый образ жизни и редко общается с прессой.

В октябре 2021 года Куравлева поздравили с 85-летием президент России Владимир Путин и премьер Михаил Мишустин.

