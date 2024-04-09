Телекритик Горбунов назвал предполагаемую дату возвращения Урганта на ТВ

Наиболее подходящее время для возвращение телеведущего Ивана Урганта в эфир «Первого канала» - начало нового телесезона. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил телекритик Александр Горбунов.

Иван Ургант заявил, что из России никуда не уезжал

По его словам, это будет хороший информационный повод, с помощью которого удастся привлечь внимание.

Также Горбунов отметил, что возрожденное шоу «Вечерний Ургант» может изменить формат и стать еженедельным.

«Так возвращали ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», — заключил телекритик.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что обратился в Минкульт РФ с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал», в котором сыграл Иван Ургант, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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