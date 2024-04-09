Телекритик Горбунов назвал предполагаемую дату возвращения Урганта на ТВ
Наиболее подходящее время для возвращение телеведущего Ивана Урганта в эфир «Первого канала» - начало нового телесезона. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил телекритик Александр Горбунов.
По его словам, это будет хороший информационный повод, с помощью которого удастся привлечь внимание.
Также Горбунов отметил, что возрожденное шоу «Вечерний Ургант» может изменить формат и стать еженедельным.
«Так возвращали ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», — заключил телекритик.
Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что обратился в Минкульт РФ с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал», в котором сыграл Иван Ургант, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru