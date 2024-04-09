Телекритик Горбунов назвал предполагаемую дату возвращения Урганта на ТВ

По его словам, это будет хороший информационный повод, с помощью которого удастся привлечь внимание.

Также Горбунов отметил, что возрожденное шоу «Вечерний Ургант» может изменить формат и стать еженедельным.

«Так возвращали ток-шоу «Пусть говорят» с Дмитрием Борисовым точечно, по одному спецвыпуску», — заключил телекритик.

Ранее глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин заявил, что обратился в Минкульт РФ с просьбой запретить фильм «Во сне ты горько плакал», в котором сыграл Иван Ургант, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

