Иван Ургант заявил, что из России никуда не уезжал

Телеведущий Иван Ургант заявил, что не уезжал из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

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Шоумен посетил 18 марта прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. После траурной церемонии корреспондент Shot поинтересовался у Урганта, надолго ли он вернулся в Россию.

«А я из России никуда не уезжал», - ответил телеведущий.

На вопрос о том, когда он вернётся на ТВ, Ургант отвечать не стал.

Ранее артист Сергей Светлаков рассказал, что Иван Ургант – это «незаменимая единица» для телеэфира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Шоу-бизнесТелеведущийИван Ургант

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