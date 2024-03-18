Иван Ургант заявил, что из России никуда не уезжал
18 марта 202417:25
Телеведущий Иван Ургант заявил, что не уезжал из России. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Шоумен посетил 18 марта прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. После траурной церемонии корреспондент Shot поинтересовался у Урганта, надолго ли он вернулся в Россию.
«А я из России никуда не уезжал», - ответил телеведущий.
На вопрос о том, когда он вернётся на ТВ, Ургант отвечать не стал.
Ранее артист Сергей Светлаков рассказал, что Иван Ургант – это «незаменимая единица» для телеэфира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru