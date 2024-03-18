Иван Ургант заявил, что из России никуда не уезжал

Шоумен посетил 18 марта прощание с народным артистом РСФСР Александром Ширвиндтом. После траурной церемонии корреспондент Shot поинтересовался у Урганта, надолго ли он вернулся в Россию.

«А я из России никуда не уезжал», - ответил телеведущий.

На вопрос о том, когда он вернётся на ТВ, Ургант отвечать не стал.

Ранее артист Сергей Светлаков рассказал, что Иван Ургант – это «незаменимая единица» для телеэфира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

