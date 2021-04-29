Премию «Оскар» посмотрело рекордно низкое число зрителей

Новый антирекорд установила трансляция церемонии вручения премии «Оскар». В этом году ее посмотрело на 58,3% меньше зрителей, чем в прошлом. Всего трансляцию посмотрели 9.85 млн зрителей, тогда как в 2020 году - 23.64 млн человек. Эти данные приводит компания Nielsen.

Отмечается, что спад интереса к трансляциям – мировая тенденция. Все больше людей отдают предпочтение социальным сетям и онлайн-платформам, где можно посмотреть интересующие фрагменты шоу в удобное время.

В этом году потерю аудитории также ощутили трансляции таких премий как «Золотой глобус» и «Грэмми». Но даже при низких показателях «Оскар» все еще остается самым рейтинговым из всех англоязычных событий.

