Телеканал СТС представит сериал про олигарха под санкциями с Нагиевым

Телеканал СТС начал съемки сериала «Санкционер» с Дмитрием Нагиевым в главной роли, сообщает Telegram-канал «Новости кинопроизводства».

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Уточняется, что по сюжету бизнесмен лишается всего, попадая под санкции, однако решает вновь разбогатеть.

В первом сезоне сериала представят 17 серий, за производство будет отвечать компания Toomuch Production. Режиссером выступит Артем Захарьян, он также участвовал в написании сценария вместе с Жорой Крыжовниковым («Слово пацана»).

Ранее сообщалось, что Жора Крыжовников может стать главным режиссером фильма «Елки 12», напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
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