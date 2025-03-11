Телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» покажет марафон фильмов с участием Сергея Юрского

Марафон фильмов с участием актера Сергея Юрского пройдет 16 марта на телеканале «Мосфильм. Золотая коллекция».

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Марафон приурочен к 90-летию актера, отмечает «Газета.Ru». Старт марафона состоится в 8:30. Зрители могут посмотреть комедию «Человек ниоткуда» Эльдара Рязанова. В этом фильме Юрский сыграл дикаря из племени тапи, что стало его первой главной ролью в кино. Следом будет показан трехсерийный телефильм по произведениям Александра Пушкина «Маленькие трагедии» Михаила Швейцера.

Далее выйдет легендарный детектив «Место встречи изменить нельзя» Станислава Говорухина. Позднее - комедия «Любовь и голуби», а завершит киномарафон «Золотой теленок».

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ФОТО: ТАСС
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