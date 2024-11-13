Текаши 6ix9ine отправили в тюрьму на полтора месяца

После освобождения артист должен будет провести еще два месяца под домашним арестом. Затем в течение еще одного месяца рэпер должен будет соблюдать комендантский час и еще год находиться на свободе как условно-досрочно освобожденный. В это время он не сможет выезжать за границу.

В тюрьму музыканта отправят по причине того, что он пять раз нарушил правила условно-досрочного освобождения. Сам рэпер на суде раскаялся и просил о помиловании.

Ранее гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев заявлял «Радиоточке НСН», что рэпер точно приедет в Россию и даст концерты в декабре-январе.

