Текаши 6ix9ine отправили в тюрьму на полтора месяца
Американского рэпера Текаши 6ix9ne (Даниель Эрнандес) приговорили к тюремному заключению сроком на полтора месяца, пишет агентство Associated Press.
После освобождения артист должен будет провести еще два месяца под домашним арестом. Затем в течение еще одного месяца рэпер должен будет соблюдать комендантский час и еще год находиться на свободе как условно-досрочно освобожденный. В это время он не сможет выезжать за границу.
В тюрьму музыканта отправят по причине того, что он пять раз нарушил правила условно-досрочного освобождения. Сам рэпер на суде раскаялся и просил о помиловании.
Ранее гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев заявлял «Радиоточке НСН», что рэпер точно приедет в Россию и даст концерты в декабре-январе.
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