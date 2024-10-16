Пострадает гонорар: Организаторы пригрозили штрафами рэперу Tekashi

Говоря о санкциях в отношении артиста и его представителей, Логачев отметил, что потери из-за переноса концертов определенно есть.

«Это конфиденциальная информация, есть моменты на этот счет. Потери у нас определенно есть, но это мы уже с ним (артистом - прим. НСН) будем обсуждать этот вопрос, говоря о его гонорарной части», - сказал Логачев.

В свою очередь глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что в переносе концертного тура виноват не артист, а организаторы мероприятия, так как они должны были озаботиться оформлением всех документов сильно заранее.

«Это просто блеф и очередной срыв выступления. В этой ситуации нет профессионального подхода. Никогда за три дня до концерта не узнается, что у артиста нет визы. Когда организаторы работают с посольством, они же заранее все документы подают. Артист тут ни при чем», - отметил собеседник НСН.

Ранее Финкельштейн заявил НСН, то после окончания конфликта на Украине будет огромное количество «писмейкеров», желающих выступить в России, ну а пока к нам приезжают артисты не первой величины.

