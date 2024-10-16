Пострадает гонорар: Организаторы пригрозили штрафами рэперу Tekashi
Из-за переноса концертов Tekashi 6IX9INE в России организаторы понесли финансовые потери, санкции в отношении артиста будут обсуждаться в плоскости его гонорара, сказал НСН Игорь Логачев.
Американский рэпер Tekashi 6IX9INE точно приедет в Россию и даст концерты в декабре-январе, пообещал НСН гендиректор концертного агентства Force Events Игорь Логачев.
Концерт рэпера Tekashi 6IX9INE, который должен был состояться 19 октября в Москве, перенесли из-за проблем артиста с визой. Со своей стороны, в пресс-службе МТС Live пояснили НСН, что все купленные билеты будут действительны на новую дату. По информации «Радиоточки НСН», в качестве новой даты для проведения концерта рассматривают 21 декабря. Логачев отметил, что сейчас организаторы вместе с артистом продумывают новый график концертного тура.
«Я как организатор данного концерта, весь менеджмент артиста и сам артист пытались решить вопрос до последнего момента. Вопрос с его приездом, в принципе, решен, он все сделал. Однако он в данном туре пропускает не только Москву, а все пять городов тура. Сейчас выстраивается новый график тура, который состоится в декабре, может быть, январе. Скорее всего, концерты пройдут в начале декабря. Артист приедет 100%, это не отмена, а перенос. Билеты все будут действительны. Если люди хотят вернуть свои билеты, то это тоже возможно», - сказал собеседник НСН.
Говоря о санкциях в отношении артиста и его представителей, Логачев отметил, что потери из-за переноса концертов определенно есть.
«Это конфиденциальная информация, есть моменты на этот счет. Потери у нас определенно есть, но это мы уже с ним (артистом - прим. НСН) будем обсуждать этот вопрос, говоря о его гонорарной части», - сказал Логачев.
В свою очередь глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн заявил НСН, что в переносе концертного тура виноват не артист, а организаторы мероприятия, так как они должны были озаботиться оформлением всех документов сильно заранее.
«Это просто блеф и очередной срыв выступления. В этой ситуации нет профессионального подхода. Никогда за три дня до концерта не узнается, что у артиста нет визы. Когда организаторы работают с посольством, они же заранее все документы подают. Артист тут ни при чем», - отметил собеседник НСН.
Ранее Финкельштейн заявил НСН, то после окончания конфликта на Украине будет огромное количество «писмейкеров», желающих выступить в России, ну а пока к нам приезжают артисты не первой величины.
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