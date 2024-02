Тейлор Свифт победила в четырех номинациях премии People's Choice Awards 2024

Певица Бейонсе стала R&B-исполнительницей года, среди хип-хоп-звезд выделилась Ники Минаж, а среди кантри-музыкантов отметили Джелли Ролл и Лэйни Уилсон. В номинациях для артистов Латинской Америки статуэтки достались Шакире и Bad Bunny. Открытием года стала Ice Spice.

K-pop-исполнитель Чонгук из BTS стал артистом года, а K-pop-коллектив Stray Kids признали группой года. Оливия Родриго выиграла в двух номинациях: «Песня года» с хитом Vampire и «Альбом года» с лонгплеем GUTS. Лучшим фитом стала совместная композиция Ники Минаж, Ice Spice и Aqua «Barbie World».

Ранее композиция What Was I Made For? исполнительницы Билли Айлиш получила музыкальную премию Grammy в номинации «Песня года», напоминает RT.