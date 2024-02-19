Тейлор Свифт победила в четырех номинациях премии People's Choice Awards 2024
Американская певица Тейлор Свифт победила в четырех номинациях премии People's Choice Awards 2024. Исполнительницу отметили в категориях «Лучшая артистка года», «Поп-артист года», «Знаменитость года» и «Концертный тур года».
Певица Бейонсе стала R&B-исполнительницей года, среди хип-хоп-звезд выделилась Ники Минаж, а среди кантри-музыкантов отметили Джелли Ролл и Лэйни Уилсон. В номинациях для артистов Латинской Америки статуэтки достались Шакире и Bad Bunny. Открытием года стала Ice Spice.
K-pop-исполнитель Чонгук из BTS стал артистом года, а K-pop-коллектив Stray Kids признали группой года. Оливия Родриго выиграла в двух номинациях: «Песня года» с хитом Vampire и «Альбом года» с лонгплеем GUTS. Лучшим фитом стала совместная композиция Ники Минаж, Ice Spice и Aqua «Barbie World».
Ранее композиция What Was I Made For? исполнительницы Билли Айлиш получила музыкальную премию Grammy в номинации «Песня года», напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В России в 2023 году вырос срок владения автомобилем
- Таможенники в Сочи отправили конфискованные автомобили на нужды СВО
- «Было трепетно!»: Юлия Пересильд о дебюте на сцене МХТ
- Боррель предложит присвоить режиму санкций ЕС имя Алексея Навального
- СМИ: Незлобин после отъезда в США продолжает зарабатывать на московской квартире
- Мирные жители были ранены в Брянской области в результате обстрела ВСУ
- Дмитрий Медведев прибыл в Чечню
- Израильскую пловчиху освистали на церемонии награждения на ЧМ в Дохе
- Глава МИД Израиля объявил персоной нон-грата президента Бразилии
- Тейлор Свифт победила в четырех номинациях премии People's Choice Awards 2024
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru