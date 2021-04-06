Театры остались без «Хрустального гвоздя»

Накануне состоялась церемония вручения премии Союза театральных деятелей (СТД) России «Гвоздь сезона». Но главный приз – «Большой хрустальный гвоздь» - по решению жюри не был вручен никому.

Свое решение организаторы объяснили тяжелыми условиями работы театров во время пандемии коронавируса. На их взгляд, каждый из пяти финалистов достоин этой награды.

Статуэтки вручили спектаклям: «Ревизор» Театра Олега Табакова в постановке Сергея Газарова, «Фаина. Эшелон» театра «Школа современной пьесы» » в режиссуре Иосифа Райхельгауза, «Палачи» Кирилла Серебренникова в «Гоголь-центре». Жюри также высоко оценило оперу Николая Римского-Корсакова «Садко» в постановке Дмитрия Чернякова на сцене Государственного академического Большого театра России и спектакль Стефана Брауншвейга «Дядя Ваня» в Театре наций.

Сейчас зрительные залы театров и концертных площадок разрешено заполнять только на 50%. Однако, как заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, уже к осени театрам будет разрешено заполнять залы на 100%.

