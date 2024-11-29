Театры Москвы вводят продажу билетов по паспортам

С 15 марта 2025 года в московских театрах и на концертных площадках начнут действовать новые правила продажи билетов, согласно которым их можно будет приобрести только по документам, удостоверяющим личность. Об этом РИА Новости сообщила директор Театра на Таганке Ирина Апексимова.

По словам Апексимовой, нововведение улучшит контроль за процессом реализации билетов, хотя для полного перехода на новую систему может потребоваться время. Она выразила уверенность, что изменения не повлияют на стабильность работы театра.