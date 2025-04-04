Театральный фестиваль «Коляда-Plаys» состоится несмотря на отсутствие гранта
Министерство культуры Свердловской области отказало в предоставлении гранта на проведение в Екатеринбурге XVIII театрального фестиваля «Коляда-Plаys», сообщил руководитель Коляда-Театра Николай Коляда во «ВКонтакте».
По его словам, тем самым проведение смотра, который до этого ежегодно проходил на протяжении 17 лет, оказалось на грани срыва.
Поводом для отказа в предоставлении гранта стало нарушении сроков предоставления отчетов за гранты, выделенные на проведение фестиваля в 2023 и 2024 годах, говорится в письме областного Минкультуры, опубликованного режиссером.
В этом году на участие в театральном фестивале было подано более ста заявок от театров из различных регионов РФ. В итоге организаторы отобрали 28 постановок.
Коляда написал, что, несмотря на всё, найдет три миллиона рублей на проведение смотра.
«Мы же для людей делаем. Будет весело, радостно и прекрасно», - добавил он.
Ранее от Коляды потребовали заменить ведущего актера, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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