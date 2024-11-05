Театральный фестиваль имени Достоевского назвал победителей
В рамках XXVIII Международного фестиваля театральных искусств имени Достоевского зрителям показали постановки по русской классике театров из России, Китая, Индии и Белоруссии, а также выбрали победителя в конкурсной программе «Перспектива».
Как сообщили НСН в пресс-службе фестиваля, в основной и внеконкурсной программе лучший спектакль не выбирали, а в рамках «Перспективы» были представлены четыре отрывка из незаконченных постановок. Здесь победил спектакль Оксаны Погребняк «86-е Мартобря» независимого театра «КУКУ», который получит грант на 1 миллион рублей.
С ним соперничали три постановки: «Леди Макбет» режиссера Алексея Корякова, «Женитьба Бальзаминова» Анны Гарновой и «Игрок. Ставки сделаны» в постановке Ксении Роменковой.
В основной программе показали, в частности, спектакль «Бедный Федя» российско-китайского театра «Гуань Инь», «Предложение» индийского Драматического клуба имения Чехова, «Женитьбу» Брестского академического театра драмы и «Кровоизлияние в МОСХ» театра «Практика».
Народный артист России Николай Цискаридзе ранее заявил о высоких ценах на билеты в главные театры страны. Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «театр - это не девка, которая должна быть всем доступна», а элитное искусство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru