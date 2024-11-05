Театральный фестиваль имени Достоевского назвал победителей

В рамках XXVIII Международного фестиваля театральных искусств имени Достоевского зрителям показали постановки по русской классике театров из России, Китая, Индии и Белоруссии, а также выбрали победителя в конкурсной программе «Перспектива».

Как сообщили НСН в пресс-службе фестиваля, в основной и внеконкурсной программе лучший спектакль не выбирали, а в рамках «Перспективы» были представлены четыре отрывка из незаконченных постановок. Здесь победил спектакль Оксаны Погребняк «86-е Мартобря» независимого театра «КУКУ», который получит грант на 1 миллион рублей.

«Театр – не девка!»: Театр Вахтангова ответил Цискаридзе насчет высокой цены билетов

С ним соперничали три постановки: «Леди Макбет» режиссера Алексея Корякова, «Женитьба Бальзаминова» Анны Гарновой и «Игрок. Ставки сделаны» в постановке Ксении Роменковой.

В основной программе показали, в частности, спектакль «Бедный Федя» российско-китайского театра «Гуань Инь», «Предложение» индийского Драматического клуба имения Чехова, «Женитьбу» Брестского академического театра драмы и «Кровоизлияние в МОСХ» театра «Практика».

Народный артист России Николай Цискаридзе ранее заявил о высоких ценах на билеты в главные театры страны. Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок заявил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что «театр - это не девка, которая должна быть всем доступна», а элитное искусство.

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ФОТО: пресс-служба Международного фестиваля театральных искусств имени Достоевского
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