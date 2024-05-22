Театральную премию «Хрустальная Турандот» вручат в «Архангельском» 10 июня

Очередная торжественная церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» пройдёт в подмосковном музее-заповеднике «Архангельское» 10 июня. Специальный приз «За честь и достоинство» присуждён артисту оперетты, Народному артисту РСФСР Герарду Васильеву, информируют организаторы.

Это будет уже 33 церемония награждения «Хрустальной Турандот». Мероприятие по традиции организовано в театрализованной форме. Ведущей назначена Елизавета Арзамасова – она исполнит роль принцессы Турандот. Её партнёром станет артист Московского театра оперетты Александр Бабик.

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Премии будут вручены лучшим театральным премьерам сезона 2023/2024. Победителя в категории «Лучшая мужская роль» на этот раз не назовут. Лауреатов определят в номинациях за лучшие женскую роль, сценографию, режиссерскую работу и спектакль.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году появилась новая номинация – «Мастер». Ей будут отмечать преподавателей театральных вузов. Первая премия в новой России основана в 1991 году. Она названа в честь спектакля «Принцесса Турандот» в знаменитой постановке Евгения Вахтангова.

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Фото: 1turandot.ru
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