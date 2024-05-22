Театральную премию «Хрустальная Турандот» вручат в «Архангельском» 10 июня

Премии будут вручены лучшим театральным премьерам сезона 2023/2024. Победителя в категории «Лучшая мужская роль» на этот раз не назовут. Лауреатов определят в номинациях за лучшие женскую роль, сценографию, режиссерскую работу и спектакль.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в этом году появилась новая номинация – «Мастер». Ей будут отмечать преподавателей театральных вузов. Первая премия в новой России основана в 1991 году. Она названа в честь спектакля «Принцесса Турандот» в знаменитой постановке Евгения Вахтангова.

