Театрального режиссера Римаса Туминаса кремируют в Италии

Месса по Туминасу пройдет в пятницу, 8 марта, в одном из католических костелов. На следующий день его кремируют, а через какое-то время урну с прахом отправят в Литву, сообщил Крок.

Об уходе Туминаса из жизни стало известно 6 марта. Театральный режиссер умер в возрасте 72 лет после тяжелой болезни.

В мае 2022 года правительство России лишило Туминаса премии за вклад в культуру РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

