Театрального режиссера Римаса Туминаса кремируют в Италии

Кремация советского и литовского театрального режиссера, бывшего художественного руководителя Театра имени Евгения Вахтангова Римаса Туминаса пройдет в Италии 9 марта, пишет ТАСС со ссылкой на директора театра Кирилла Крока.

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Месса по Туминасу пройдет в пятницу, 8 марта, в одном из католических костелов. На следующий день его кремируют, а через какое-то время урну с прахом отправят в Литву, сообщил Крок.

Об уходе Туминаса из жизни стало известно 6 марта. Театральный режиссер умер в возрасте 72 лет после тяжелой болезни.

В мае 2022 года правительство России лишило Туминаса премии за вклад в культуру РФ, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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