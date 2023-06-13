Театральная программа на Плюс Даче откроется 15 июня
«Яндекс Афиша» объявила об открытии на Плюс Даче театральной программы, мероприятия которой пройдут только один раз и будут доступны эксклюзивно для подписчиков «Яндекс Плюс».
Откроется программа 15 июня музыкальным спектаклем «Эбеновая кожа» с участием Юлии Пересильд, в котором стихи поэта Николая Гумилева об Африке будут звучать под аккомпанемент экзотических инструментов.
Спектакль «Карлик Нос» покажут на Плюс Даче 21 июня в формате концертной часовой версии. Мюзикл Пермского академического Театра впервые приезжает в Москву, а увидеть его можно будет также с 23 по 28 июня на сцене РАМТа.
В июле «Яндекс Афиша» запланировала уикенд «Панк культуры и отдыха», вдохновлённый сериалом «Король и Шут» и выставкой «Панк-культура. Король и Шут». 7 июля на сцене Плюс Дачи актрисы Мастерской Брусникина акапельно исполнят песни русской панк-музыки, а 8 июля программа панк-уикенда продолжится ночью сериала «Король и Шут», в рамках которой состоится встреча с актерами панк-сказки.
В августе Плюс Дача перенесёт своих гостей в эпоху 80-х спомощью мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Зрители смогут научится танцевать буги-вуги под руководством мастеров спорта, участников шоу «Новые танцы на ТНТ» Алексея и Светланы Гавриловых.
«Театральная программа на Плюс Даче — это возможность поближе познакомить подписчиков Плюса с самыми заметными событиями через необычный опыт», — заявил директор по контенту «Яндекс Афиши» Энрико Мазавришвили.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru