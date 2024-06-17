Театр Вахтангова 20 июня отправится на гастроли в Китай
Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова проведет масштабные гастроли в Китае с 20 июня по 7 июля со спектаклем «Евгений Онегин» по роману в стихах Александра Пушкина. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
Директор Вахтанговского театра Кирилл Крок напомнил, что премьера спектакля по роману Пушкина состоялась 13 февраля 2013 года, в день 130-й годовщины со дня рождения Евгения Вахтангова. Над идеей, постановкой спектакля и литературной композицией работал Римас Туминас.
По словам Крока, спектакль будет показан в Шанхае, Ланфане и Сиане. Он подчеркнул, что выступления пройдут в залах, которые вмещают от 1,5 до 2 тысяч посадочных мест.
География мирового гастрольного турне «Евгения Онегина» включает, в частности, города Великобритании, Азербайджана, Венгрии, Грузии, Израиля, Германии, Италии, Казахстана, Канады, Китая, США, Турции и Эстонии.
Ранее сообщалось, что Московский художественный театр имени А. Чехова привез в Японию спектакль «Дуэль» в постановке Антона Яковлева, передает «Радиоточка НСН».
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