МХТ имени А. Чехова привез в Японию чеховскую «Дуэль»
Спектакль «Дуэль» в постановке Антона Яковлева привез в Японию Московский художественный театр имени А. Чехова, сообщает «Российская газета».
Гастроли МХТ проходят в рамках ежегодного фестиваля российской культуры в Японии. Все билеты уже раскуплены.
«Два спектакля уже сыграны и два еще впереди. Аншлаги, долгие аплодисменты, теплый прием», - сообщает Telegram-канал театра.
В главных ролях заняты - Александр Усов, Игорь Золотовицкий, Евгений Миллер, Эдуард Чекмазов и другие актеры.
На аншлаги повлиял и тот факт, что МХТ приехал в Японию впервые за более чем тридцать лет.
Ранее стало известно, что Константин Хабенский поставит «Чайку» в МХТ имени Чехова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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