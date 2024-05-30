МХТ имени А. Чехова привез в Японию чеховскую «Дуэль»

Гастроли МХТ проходят в рамках ежегодного фестиваля российской культуры в Японии. Все билеты уже раскуплены.

«Два спектакля уже сыграны и два еще впереди. Аншлаги, долгие аплодисменты, теплый прием», - сообщает Telegram-канал театра.

В главных ролях заняты - Александр Усов, Игорь Золотовицкий, Евгений Миллер, Эдуард Чекмазов и другие актеры.

На аншлаги повлиял и тот факт, что МХТ приехал в Японию впервые за более чем тридцать лет.

Ранее стало известно, что Константин Хабенский поставит «Чайку» в МХТ имени Чехова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

