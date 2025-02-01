Театр в Гонконге возобновляет показ оперы про Трампа
Обновленный вариант кантонской оперы о президенте США Дональде Трампе Trump on Show покажут в театре Sunbeam Theatre в Гонконге. Об этом рассказал импресарио и композитор Эдвард Ли Куймин, пишет South China Morning Post.
Впервые опера была написана и поставлена в гонконгском театре в 2019 году, затем демонстрировалась в 2021-м и вновь вернулась на сцену после переизбрания Трампа.
«Trump on Show была единственной кантонской оперой, которая привлекала в наш театр множество молодых зрителей. Для многих из них это был первый опыт того, что мы делаем», — поделился Ли.
Как отметил композитор, либретто оперы значительно обновили, авторы продолжат вносить изменения. Так, в феврале в постановке покажут бывшего вице-президента США Камалу Харрис и попытку покушения на Трампа в июле прошлого года. При этом в июне 2025-го в опере уже не будет Харрис, но появится предприниматель Илон Маск.
Отмечается, что ближайшие показы Trump on Show пройдут 1-3 февраля, все билеты на постановку были распроданы заранее.
Ранее Мариинский театр представил в Москве оперы «Летучий голландец» и «Идиот».
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