Театр «У Моста» последний раз покажет спектакли по пьесам Мартина МакДонаха
Пермский Театр «У Моста» последний раз покажет свои знаменитые постановки по пьесам британо-ирландского драматурга Мартина МакДонаха во время гастролей в Санкт-Петербурге с 29 по 31 января, сообщает «Российская газета».
Как пояснил худрук Сергей Федотов на постановку пьес этого драматурга в России заканчивается срок лицензионного соглашения.
«У Моста» - единственный театр в мире поставивший все пьесы МакДонаха.
В Северной столице он покажет, получивший премию «Золотая маска», спектакль «Калека с Инишмана», а также постановки «Красавица из Линэна» и «Безрукий из Спокэна».
Ранее лекция режиссера Юрия Грымова пройдет в театре «Модерн» 22 января, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru