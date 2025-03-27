Театр «Сфера» приглашает на разговор о Грибоедове
В театре «Сфера» в День театра, 27 марта, состоится творческая встреча «Поговорим о Грибоедове...», сообщает пресс-служба учреждения.
Актеры покажут фрагмент из будущего спектакля «Горе от ума», а затем состоится разговор о жизни и творчестве Грибоедова, о его роли в российской и мировой литературе.
В нем примут участие главный режиссер театра Александр Коршунов, актеры, занятые в готовящейся премьере «Горе от ума», а также представители музея-заповедника Грибоедова Хмелита, который находится в Смоленской области.
Ранее стало известно, что в Большом театре наградят лауреатов спецпремии «Золотой маски», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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