Театр сатиры возобновил спектакли на Основной сцене

Московский академический театр сатиры возобновил показ спектаклей на Основной сцене после пожара, пишет ТАСС.

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В пятницу, 2 февраля, театр представил на Основной сцене спектакль «Слишком женатый таксист». Это первая постановка после пожара.

В пресс-службе театра отметили, что посмотреть спектакль пришло много людей.

Пожар в Театре сатиры произошел 28 января. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. Пострадавших нет.

Ранее Центр театра и кино под руководством российского актера и режиссера Никиты Михалкова сообщил о переносе показа спектакля «12» в Театре сатиры в связи с пожаром, передает «Радиоточка НСН».

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