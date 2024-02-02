Театр сатиры возобновил спектакли на Основной сцене
Московский академический театр сатиры возобновил показ спектаклей на Основной сцене после пожара, пишет ТАСС.
В пятницу, 2 февраля, театр представил на Основной сцене спектакль «Слишком женатый таксист». Это первая постановка после пожара.
В пресс-службе театра отметили, что посмотреть спектакль пришло много людей.
Пожар в Театре сатиры произошел 28 января. Спасатели эвакуировали из здания 50 человек. Пострадавших нет.
Ранее Центр театра и кино под руководством российского актера и режиссера Никиты Михалкова сообщил о переносе показа спектакля «12» в Театре сатиры в связи с пожаром, передает «Радиоточка НСН».
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