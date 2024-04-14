Актриса из «Склифосовского» Инна Головина умерла в 49 лет
Российская актриса Инна Головина умерла на 50-м году жизни после тяжелой болезни, говорится в сообщении на сайте Электротеатра «Станиславский».
Актрисы не стало в ночь на воскресенье, 14 апреля. Последние несколько лет Головина боролась с тяжелой болезнью. Театр выразил соболезнования родным и близким актрисы.
Головина родилась в сентябре 1974 года. Массовому зрителю известна по ролям в популярных сериалах «Склифосовский», «Дальнобойщики» и «День рождения Буржуя».
В конце марта умерла советская актриса, танцовщица Московского цыганского театра «Ромэн» и Москонцерта Софья Тимофеева. Артистке было 79 лет, отмечает «Радиоточка НСН».
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