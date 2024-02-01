Театр Сатиры планирует со 2 февраля возобновить спектакли на основной сцене
Театр Сатиры отменил запланированный на 1 февраля на основной сцене спектакль «Укрощение строптивой» из-за работ по восстановлению полноценного функционирования.
В пресс-службе отметили, что деньги зрителям деньги будут возвращены в ближайшее время и в полном объёме.
«Напоминаем, что до 4 февраля отменены спектакли на сцене «Чердак Сатиры». Со 2 февраля планируется возобновить показ спектаклей на основной сцене», - говорится в сообщении.
Ранее прокуратура Москвы взяла на контроль установление обстоятельств пожара, который произошёл 28 января в здании Театра сатиры, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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