Театр Сатиры откроет первый сезон без Ширвиндта спектаклем «Игроки»

По словам постановщика Альберта Хасиева, спектакль расскажет историю русского провинциала, который стал жертвой собственных амбиций. Премьера намечена на 1 и 2 ноября.

«Мы стараемся докопаться до той самой гоголевской фантасмагории, где есть место таинственности и некой чертовщине», - рассказал Хасиев.

Ранее худрук Евгений Герасимов опроверг слухи о слиянии Театров на Малой Ордынке и Сатиры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

