Театр Сатиры откроет первый сезон без Ширвиндта спектаклем «Игроки»

Театр Сатиры откроет новый сезон комедией Н.В. Гоголя «Игроки», сообщает газета «Культура» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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По словам постановщика Альберта Хасиева, спектакль расскажет историю русского провинциала, который стал жертвой собственных амбиций. Премьера намечена на 1 и 2 ноября.

«Мы стараемся докопаться до той самой гоголевской фантасмагории, где есть место таинственности и некой чертовщине», - рассказал Хасиев.

Ранее худрук Евгений Герасимов опроверг слухи о слиянии Театров на Малой Ордынке и Сатиры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Артем Геодакян
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