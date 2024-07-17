Театр Сатиры откроет первый сезон без Ширвиндта спектаклем «Игроки»
Театр Сатиры откроет новый сезон комедией Н.В. Гоголя «Игроки», сообщает газета «Культура» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
По словам постановщика Альберта Хасиева, спектакль расскажет историю русского провинциала, который стал жертвой собственных амбиций. Премьера намечена на 1 и 2 ноября.
«Мы стараемся докопаться до той самой гоголевской фантасмагории, где есть место таинственности и некой чертовщине», - рассказал Хасиев.
Ранее худрук Евгений Герасимов опроверг слухи о слиянии Театров на Малой Ордынке и Сатиры, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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