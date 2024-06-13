Новый худрук Театра сатиры поставит «Женитьбу Фигаро» с внуком Миронова
Новый художественный руководитель Театра сатиры Евгений Герасимов в ближайшем сезоне представит зрителям несколько знаменитых спектаклей, в том числе постановку «Женитьба Фигаро» с участием внука народного артиста РСФСР Андрея Миронова, актера Андрея Удалова. Об этом худрук рассказал телеканалу «Москва 24».
Герасимов поделился, что под его руководством будут поставлены в том числе спектакли «Ревизор» и «Кабала святош». При этом первой постановкой нового худрука в Театре сатиры станет «Женитьба Фигаро».
«Открою секрет: я хочу пригласить играть роль, которую когда-то играл Андрей Миронов, его внука», — отметил Герасимов.
Миронов играл роль Фигаро в постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро» режиссера Валентина Плучека, премьера которой состоялась в Театре сатиры в 1969 году.
На минувшей неделе стало известно, что Евгений Герасимов назначен руководителем Московского академического театра сатиры, напоминает РЕН ТВ.
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- Новый худрук Театра сатиры поставит «Женитьбу Фигаро» с внуком Миронова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru