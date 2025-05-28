Театр Пушкина представит концертную программу ко дню рождения поэта
28 мая 202514:18
В Москве Театр Пушкина 6 июня представит традиционную концертную программу «С Пушкиным на дружеской ноге» к дню рождения поэта, сообщает журнал «Театрал».
Артисты выступят с отрывками из произведений Пушкина, а также прочтут его стихи. Будет разыграна шуточная поэма «Граф Нулин», которая не была дописана поэтом. Артист Константин Похмелов прочтёт повесть «Гробовщик».
Ранее Театр Пушкина перенес премьеру спектакля «Буря», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Театр Пушкина представит концертную программу ко дню рождения поэта
- Skoda отказалась возвращаться в Россию
- Троих бойцов ВСУ приговорили к 15 и 16 годам за теракты в Курской области
- Каллас: ЕС намерен без России контролировать безопасность в Черном море
- Ушаков: Трампа недостаточно информируют о конфликте РФ и Украины
- Вадим Верник представил книгу о своих беседах с Ростроповичем и Вишневской
- Житель Курской области подорвался на замаскированной под пакет мине
- Турция попросила посадить жителя Урала за сексуальные домогательства
- В Госдуму внесли законопроект об условиях возврата ушедших из РФ компаний
- Минздрав снял озабоченность по поводу нового геноварианта коронавируса
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru