Театр Пушкина представит концертную программу ко дню рождения поэта

В Москве Театр Пушкина 6 июня представит традиционную концертную программу «С Пушкиным на дружеской ноге» к дню рождения поэта, сообщает журнал «Театрал».

«Женщины и герои»: Худрук театра Пушкина о спектакле к 9 мая и музыкально-театральном буме

Артисты выступят с отрывками из произведений Пушкина, а также прочтут его стихи. Будет разыграна шуточная поэма «Граф Нулин», которая не была дописана поэтом. Артист Константин Похмелов прочтёт повесть «Гробовщик».

Ранее Театр Пушкина перенес премьеру спектакля «Буря», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ПушкинстихиПрограммаТеатр

Горячие новости

Все новости

партнеры