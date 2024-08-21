СМИ: Владимир Машков вступил в должность худрука театра «Современник»

Председатель Союза театральных деятелей России, художественный руководитель театра Табакова и директор театра «Современник» Владимир Машков вступил в должность худрука «Современника», сообщает Telegram-канал «Звездач».

В столичных театрах произошли новые назначения

До этого Машков пообещал объединить худсоветы Театра Табакова и «Современника», так как у двух театров общие корни.

По его словам, таким образом, руководство сможет развить ту линию, которую начали основатели двух театров.

«Линию русского психологического театра, где центром сцены является артист — артист со всеми его чувствами и живыми эмоциями», — подчеркнул Машков.

Ранее Владимир Машков заявил, что Театр Олега Табакова откроет новый сезон на сцене «Современника», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
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