Театр Наций откроет новый сезон спектаклем по китайской мифологии
Режиссер из Китая Дин Йетенг приступил к постановке в Театре наций в Москве спектакля «Я не убивала своего мужа» по роману Лю Чженьюня, основанному на китайской мифологии, заявила директор театра Наталья Мазур, передает ТАСС.
«В июле будет приемка, и в сентябре мы откроем новый сезон этим спектаклем», - рассказала она.
По словам директора, в будущем сезоне Театр наций планирует представить не менее 10 премьер.
Ранее художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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