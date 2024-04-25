Театр Наций откроет новый сезон спектаклем по китайской мифологии

Режиссер из Китая Дин Йетенг приступил к постановке в Театре наций в Москве спектакля «Я не убивала своего мужа» по роману Лю Чженьюня, основанному на китайской мифологии, заявила директор театра Наталья Мазур, передает ТАСС.

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«В июле будет приемка, и в сентябре мы откроем новый сезон этим спектаклем», - рассказала она.

По словам директора, в будущем сезоне Театр наций планирует представить не менее 10 премьер.

Ранее художественный руководитель Театра наций Евгений Миронов получил специальный приз Московского кинофестиваля, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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