Театр на Таганке представит премьеру спектакля «Мой бедный Марат»
Премьера спектакля «Мой бедный Марат», который поставлен по мотивам пьесы Алексея Арбузова, пройдет в Театре на Таганке.
Так, премьерные показы пройдут 23 и 24 ноября на Сцене на Факельном. Спектакль вошел в репертуар Театра на Таганке из режиссерской лаборатории проекта «Ликбез». В постановке заняты Иван Лоскутов, Анастасия Лазукина и Максим Михалев.
В образе Лики на сцену выйдет Анастасия Лазукина. В разговоре с ТАСС актриса рассказала, что спектакль в первую очередь обращен к молодежи. По ее словам, в наше время очень не хватает «твердости в единственной любви в жизни».
Ранее сообщалось, что новый спектакль «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» представят на сцене нового театра «Маска» в здании МДМ 19 декабря. Постановка является продюсерским проектом МТС Live, «Бродвей Москва» и Яндекс Афиши, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер раненный при ударе ВСУ журналист «России 24» Максудов
- Госдолг России вырос на 11,6% за девять месяцев 2023 года
- Демограф Ракша: Число абортов в России за 35 лет снизилось в 14 раз
- Театр на Таганке представит премьеру спектакля «Мой бедный Марат»
- МИД России: Из сектора Газа вывезли 653 из около 900 россиян
- Директор «Москвича» рассказал, как Renault создавала трудности для перезапуска
- Вован и Лексус позвонили певцу Шарлоту от имени Зеленского
- Мурманская область ввела режим повышенной готовности из-за закрытия финских КПП
- Индия впервые стала вторым крупнейшим экспортером нефтепродуктов в Евросоюз
- Путин поручил регионам выделить участникам СВО субсидии на догазификацию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru