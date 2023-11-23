Театр на Таганке представит премьеру спектакля «Мой бедный Марат»

Премьера спектакля «Мой бедный Марат», который поставлен по мотивам пьесы Алексея Арбузова, пройдет в Театре на Таганке.

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Так, премьерные показы пройдут 23 и 24 ноября на Сцене на Факельном. Спектакль вошел в репертуар Театра на Таганке из режиссерской лаборатории проекта «Ликбез». В постановке заняты Иван Лоскутов, Анастасия Лазукина и Максим Михалев.

В образе Лики на сцену выйдет Анастасия Лазукина. В разговоре с ТАСС актриса рассказала, что спектакль в первую очередь обращен к молодежи. По ее словам, в наше время очень не хватает «твердости в единственной любви в жизни».

Ранее сообщалось, что новый спектакль «МАММА МИМО! или Мюзикл пошел не так» представят на сцене нового театра «Маска» в здании МДМ 19 декабря. Постановка является продюсерским проектом МТС Live, «Бродвей Москва» и Яндекс Афиши, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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