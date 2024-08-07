Театр на Таганке откроет новый сезон премьерой спектакля «Желтая Стрела»

Первый показ пройдет 7 августа на Сцене на Факельном, сообщили в пресс-службе московского театра. Режиссер-постановщик рассказала, что её спектакль включает много шоу-номеров, песни в живом исполнении и стендап.

«В нем много юмора, я надеюсь, зритель будет смеяться», - добавила Закусова.

Ранее стало известно, что Театр сатиры откроет первый сезон без Ширвиндта спектаклем «Игроки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



