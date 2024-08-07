Театр на Таганке откроет новый сезон премьерой спектакля «Желтая Стрела»

Новый, 61-й по счету, сезон Театр на Таганке открывает премьерой спектакля «Желтая стрела» в постановке режиссера Анны Закусовой, сообщает газета «Культура».

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Первый показ пройдет 7 августа на Сцене на Факельном, сообщили в пресс-службе московского театра. Режиссер-постановщик рассказала, что её спектакль включает много шоу-номеров, песни в живом исполнении и стендап.

«В нем много юмора, я надеюсь, зритель будет смеяться», - добавила Закусова.

Ранее стало известно, что Театр сатиры откроет первый сезон без Ширвиндта спектаклем «Игроки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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