Театр на Таганке откроет новый сезон премьерой спектакля «Желтая Стрела»
Новый, 61-й по счету, сезон Театр на Таганке открывает премьерой спектакля «Желтая стрела» в постановке режиссера Анны Закусовой, сообщает газета «Культура».
Первый показ пройдет 7 августа на Сцене на Факельном, сообщили в пресс-службе московского театра. Режиссер-постановщик рассказала, что её спектакль включает много шоу-номеров, песни в живом исполнении и стендап.
«В нем много юмора, я надеюсь, зритель будет смеяться», - добавила Закусова.
Ранее стало известно, что Театр сатиры откроет первый сезон без Ширвиндта спектаклем «Игроки», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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