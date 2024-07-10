Худрук Богомолов пообещал не менее 80 премьер в бывшем театре Виктюка

В предстоящем театральном сезоне Театр-сцена «Мельников» (бывший театр Романа Виктюка) покажет не менее 80 премьерных спектаклей, заявил художественный руководитель учреждения, режиссер Константин Богомолов в интервью телеканалу «Россия-24».

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Он рассказал, что театральная площадка не будет сосредоточена на одном каком-то направлении. По словам режиссера, уже в предстоящем сезоне запланированы постановки, рассчитанные не только на поклонников русского психологического театра.

«Будет много новых работ, много новых премьер. Много режиссеров — и молодых, и уже состоявшихся, — которые придут уже в предстоящем сезоне в театр», - отметил худрук.

Он пообещал озвучить имена постановщиков и названия будущих премьер на специальной пресс-конференции в сентябре.

«Тогда же представим и визуальный образ театра», — пообещал Богомолов.

Новый художественный руководитель также добавил, что постарается сохранить в репертуаре и спектакли основателя театра Романа Виктюка.

Ранее народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскритиковала Константина Богомолова за переименование Театра Виктюка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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