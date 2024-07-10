Худрук Богомолов пообещал не менее 80 премьер в бывшем театре Виктюка

Он рассказал, что театральная площадка не будет сосредоточена на одном каком-то направлении. По словам режиссера, уже в предстоящем сезоне запланированы постановки, рассчитанные не только на поклонников русского психологического театра.

«Будет много новых работ, много новых премьер. Много режиссеров — и молодых, и уже состоявшихся, — которые придут уже в предстоящем сезоне в театр», - отметил худрук.

Он пообещал озвучить имена постановщиков и названия будущих премьер на специальной пресс-конференции в сентябре.

«Тогда же представим и визуальный образ театра», — пообещал Богомолов.

Новый художественный руководитель также добавил, что постарается сохранить в репертуаре и спектакли основателя театра Романа Виктюка.

Ранее народная артистка РСФСР Валентина Талызина раскритиковала Константина Богомолова за переименование Театра Виктюка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

