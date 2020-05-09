Театр на Таганке 9 мая покажет онлайн-спектакль «Павшие и живые»

Театр на Таганке в День Победы покажет онлайн-спектакль "Павшие и живые". Об этом сообщает ТАСС.

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Посмотреть постановку можно будет на сайте театра, на канале в Youtube или официальных страницах театра на социальных платформах, отмечает агентство.

Основу спектакля составляют произведения поэтов военного времени, уточняет агентство. Спектакль поставлен по мотивам одноименного известного спектакля театра, который был поставлен Юрием Любимовым, рассказал агентству режиссер онлайн-версии постановки Анатолий Васильев.

Спектакль впервые был поставлен в 1965 году.


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Фото: НСН//Андрей Поташов
ТЕГИ:9 МаяТеатр На Таганке
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