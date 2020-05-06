Грымов: Горжусь нашими предками и их подвигами

Василий Колташов: «Так получилось, что в последние десятилетия в России то пытались убрать советские праздники, то пытались создать собственные праздники, и вышло так, что остался по сути один национальный праздник. Праздник, который все ощущают, все отмечают, все любят и ценят, и все помнят о нем. Это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. То есть момент величайшего триумфа России как страны, как нации. И самое главное, что мы должны понять, вынести из этого юбилея, из этих событий то, что мы, как общество, не должны деградировать. Мы должны помнить всегда о своих великих свершениях и быть готовыми их повторить. И эта готовность будет сохранятся, как бы она не казалась странной в условиях, когда наше общество стало таким домашним, таким мещанским и бытовым. Эта готовность очень важна для всего общества. Поэтому праздник особый и поздравления здесь тоже особые. С праздником! С 9 мая! С Днем Победы!», – поздравляет НСН экономист Василий Колташов.

