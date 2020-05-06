Грымов: Горжусь нашими предками и их подвигами
Юрий Грымов, Илья Черт, Василий Колташов поздравили слушателей НСН с Днем Победы и рассказали об участниках ВОВ в своих семьях.
Худрук театра «Модерн» поздравил слушателей НСН с Днем Победы
Юрий Грымов: «В рамках проекта «Память Победы» я хотел бы поздравить вас с 75-летием этого события. Когда мы произносим слово «победа», я хотел бы заменять его на слово «подвиг». Это действительно был подвиг абсолютно всех. Я поздравляю себя, поздравляю вас, и горжусь нашими предками, которые совершили этот подвиг. Они победили эту чуму, и главное, что они подарили нам жизнь, подарили нам свет, надежду, любовь», – говорит в эфире НСН Юрий Грымов.
Лидер группы «Пилот» чтит память близких, погибших в Освенциме
Илья Кнабенгоф (Черт): «В рамках проекта «Память Победы» мне бы хотелось рассказать о тех членах моей семьи, которые принимали участие в боевых действиях. Во-первых, оба моих деда воевали, моя бабушка вместе с отцом пережили блокаду Ленинграда, половина нашей родни и близких погибли в концлагере Освенцим. И все это наша семья прекрасно помнит. Мало того, еще в моем детстве мама давала мне подзатыльники, если я оставлял еду на тарелке, собственно, так было во многих семьях Ленинграда. Поэтому я абсолютно не толерантно отношусь к любым заигрываниям с подобной фашисткой идеологией, когда кто-либо ради пижонства надевает похожие на нацистские фуражки, рисует флаги и знамена. Дорогие мои, война – это всегда ужасно. Это ад, кошмар, это смерть детей. Она не может быть ни прикольной, ни смешной. Поэтому 9 мая для меня это, в первую очередь, печальный праздник, миллионы погибших людей... Конечно, хорошо, что мы победили врага. Но нужно помнить, что, если мы забудем, насколько чудовищно и кошмарно это было, мы дадим шанс этому повториться», – заявил в эфире НСН Илья Черт.
Колташов: У нас есть только один национальный праздник - День Победы
Василий Колташов: «Так получилось, что в последние десятилетия в России то пытались убрать советские праздники, то пытались создать собственные праздники, и вышло так, что остался по сути один национальный праздник. Праздник, который все ощущают, все отмечают, все любят и ценят, и все помнят о нем. Это 9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне. То есть момент величайшего триумфа России как страны, как нации. И самое главное, что мы должны понять, вынести из этого юбилея, из этих событий то, что мы, как общество, не должны деградировать. Мы должны помнить всегда о своих великих свершениях и быть готовыми их повторить. И эта готовность будет сохранятся, как бы она не казалась странной в условиях, когда наше общество стало таким домашним, таким мещанским и бытовым. Эта готовность очень важна для всего общества. Поэтому праздник особый и поздравления здесь тоже особые. С праздником! С 9 мая! С Днем Победы!», – поздравляет НСН экономист Василий Колташов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
Горячие новости
Заразились
166 тыс.+10 559 / сут.
Умерли
1 537+86 / сут.
Выздоровели
21 327+1 462 / сут.
- СК подтвердил смерть российского миллиардера Босова
- Ограничения по COVID-19 в РФ будут снимать в три этапа
- Выплаты МРОТ-субсидий компаниям могут начаться раньше 18 мая
- Глава МЭР исключён из группы по стратегическому развитию и нацпроектам
- Режим самоизоляции в Москве не ослабнет после 12 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru