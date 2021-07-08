Театр на Малой Бронной опроверг сообщения о госпитализации актера Игоря Верника

Актер и ведущий, народный артист России Игорь Верник не находится на лечении в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра на Малой Бронной, в одном из спектаклей которого занят артист.

Ранее сообщалось, что Верник госпитализирован из-за возможных проблем с сердцем, в ближайшее время актер пройдет обследование.

«Мы связались с родственниками. С Игорем Эмильевичем все хорошо, он не госпитализирован», — сообщили в театре.

