Театр на Малой Бронной опроверг сообщения о госпитализации актера Игоря Верника

Актер и ведущий, народный артист России Игорь Верник не находится на лечении в больнице. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Театра на Малой Бронной, в одном из спектаклей которого занят артист.

Ранее сообщалось, что Верник госпитализирован из-за возможных проблем с сердцем, в ближайшее время актер пройдет обследование.

«Мы связались с родственниками. С Игорем Эмильевичем все хорошо, он не госпитализирован», — сообщили в театре.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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