Народный артист России Игорь Верник попал в больницу
Актер и ведущий Игорь Верник госпитализирован в Москве. По информации РЕН-ТВ, у него возможны проблемы с сердцем. Сообщается, что в ближайшее время артист пройдет обследование, после чего он пройдет полноценное лечение. О точном диагнозе пока не сообщается.
Игорю Вернику в октябре прошлого года исполнилось 57 лет. В 2016 году он был удостоен звания Народный артист России. Игорь Верник известен по многочисленным ролям в театре и кино. Массовый зритель знает его по работам в фильмах и сериалах, таких, как «Лифт», «Мастер и Маргарита», «Псих». Также Верник долгое время работал телеведущим на Первом канале, каналах «Россия 1» и «ТНТ». В настоящий момент вместе с братом Вадимом Игорь ведет программу «2Верник2» на телеканале «Культура».
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